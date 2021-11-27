هاو يحبط ملاك نيوكاسل الجدد: مهمة تحسين الفريق صعبة!

أعرب مدرب نيوكاسل إيدي هاو عن خيبة أمله من الخسارة أمام آرسنال، مشيرًا إلى أن المهمة في سانت جيمس بارك صعبة للغاية ولكنه رغم ذلك لم يفقد الأمل.

وتولى إيدي هاو تدريب نيوكاسل خلفًا لستيف بروس، وبعد شراء صندوق الاستثمار السعودي لأسهم النادي العملاق من المالك السابق مايك أشلي.

طموحات نيوكاسل مع الملاك الجدد كبيرة للغاية، ومع ذلك فالأمور تعيسة بوجود الفريق في المركز الأخير بالدوري الإنجليزي بدون تحقيق أي انتصار.

وقال هاو في حديث بعد الخسارة من آرسنال بهدفين نظيفين "رأيت فريقًا ملتزمًا، وقدّم اللاعبون كل شيء. لا أعتقد أننا كنا بأفضل أحوالنا على الكرة اليوم".

رغم ارتباطه بمانشستر مؤخراً .. لماذا تبتعد الأندية عن "الفنان المظلوم" فالفيردي؟

كما أضاف "في نهاية المباراة رأينا الفريق يحاول العودة في المباراة مرة أخرى، هذه هي كل الخصائص التي سنحتاجها في المستقبل".

وواصل هاو "هناك دائمًا الكثير من العمل بغض النظر عن نتيجة اليوم، إنها حقًا مهمة كبيرة تنتظرنا، وبعد اليوم تبدو أكبر، لكنني رأيت بوادر إيجابية".

وأتم "كل مباراة هي نقطة تحول محتملة، لا يمكننا استهداف مباراة بعينها لتحقيق الفوز، نريد الفوز في كل اللقاءات".

مع احتلال نيوكاسل مؤخرة ترتيب البريميرليج، بات الفريق يبتعد عن مراكز الأمان بـ8 نقاط، والأمل في صفقات شتوية تُنقذ الموقف وتُعلي من جودة الفريق.