هاني رمزي: شخصية طارق حامد أفضل من صلاح

هاني رمزي يتحدث عن طارق حامد ومحمد صلاح

تحدث هاني رمزي مدرب مساعد منتخب مصر السابق، عن حقيقة اقترابه من العودة للأهلي أثناء لعبه لكرة القدم في العقد الماضي.

رمزي من أبرز المدافعين في تاريخ منتخب مصر، ومن أفضل المحترفين الذين ظهروا في أوروبا يمثلون الكرة المصرية.

وقال رمزي في تصريحات إذاعية: "كنت على مقربة من العودة للنادي الأهلي في عام 2005 ولكن الإدارة استقرت على عدم عودتي".

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وأضاف: "أتمنى تولي تدريب منتخب مصر والأهلي، ولكن لن أقبل بالرجل الثاني إذا تم عرضه علي خلال الفترة المقبلة".

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وتابع رمزي في تصريحاته: "طارق حامد يمتلك روح عالية وشخصيته في الملعب أفضل من محمد صلاح من ناحية لم شمل اللاعبين وإذا حمل شارة القيادة سينجح نجاحًا باهرًا".

وكان رمزي مدربًا مساعدًا في الجهاز الفني السابق لمنتخب مصر، مع المكسيكي خافيير أجيري الذي رحل بعد مغادرة الفراعنة لكأس الأمم الإفريقية من دور الـ16