هاني العجيزي يكشف عن صدمة بشأن نادي المزاحمية السعودي

تلقى صدمة كبيرة عقب التوقيع لنادي المزاحمية والوصل إلى السعودية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف اللاعب المصري هاني العجيزي عن مفاجأة كبيرة بخصوص تواجده مع نادي المزاحمية السعودي النشاط في دوري الدرجة الثانية السعودي.

وفي تصريحات تلفزيونية عبر قناة "صدى البلد" قال العجيزي إنه تلقى صدمة كبيرة عقب التوقيع لنادي المزاحمية والوصل إلى السعودية.

وقال اللاعب صاحب الـ34 عامًا أنه كان يتوقع أن فريقه الجديد في دوري المحترفين السعودي عند الوصول والتوقيع للفريق.

وكان العجيزي قد وقع لنادي المزاحمية لمدة موسم الصيف الماضي من أجل استعادة مستواه الفني بحسب ما وصف اللاعب حينها.

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العجيزي أضاف في تصريحاته أن زميله في المزاحمية أبلغه أنهم يلعبون في دوري الدرجة الثانية، وعليهم تجاوز الدرجة الأولى حال صعودهم حتى يتسنى لهم مواجهة أندية الأضواء مثل الهلال والنصر.

كما كشف اللاعب عن الصعوبات التي مر بها مع الفريق السعودي خلال الموسم الحالي، سواء من الناحية المادية أو غيرها.

يُذكر أن اللاعب المصري قد بدأ مسيرته في عام 2003 مع فريق الزمالك المصري ثم المحلة، ولكنه لم يلعب سوى 8 مباريات بين عامي 2003 و 2008 لينتقل إلى الغريم التقليدي الأهلي، قبل أن يمر بالعديد من الأندية.