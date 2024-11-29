"سيضع بصمته سريعًا مع البارسا" .. فليك يتلقى توصية من أسطورة بايرن ميونخ لدعم برشلونة

صفقة مثالية لتقوية خط وسط برشلونة

تلقى الألماني هانسي فليك، مدرب برشلونة، توصية مميزة من أحد أبرز أصدقائه في عالم كرة القدم، بشأن إحدى الصفقات المهمة لدعم النادي الكتالوني في أقرب فرصة.

ونقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية، تصريحات لوثار ماتيوس أسطورة بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، الذي أكد أن أنجيلو ستيلر، لاعب وسط شتوتجارت، هو أفضل خيار لتدعيم صفوف برشلونة في الصيف المقبل.

ويرتبط ستيلر (23 عامًا) بعقد مع شتوتجارت يمتد حتى صيف 2027، بينما ارتفعت قيمته السوقية مؤخرًا إلى حوالي 30 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

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وقال ماتيوس: "سيكون ستيلر جيدًا لبرشلونة بسبب أسلوبه في اللعب. أنا أثق به وإذا كان برشلونة سيفرط في أحد لاعبيه بعائد مادي جيد، فسيكون التعاقد مع ستيلر ممكنًا ومعقولًا".

ويعلم فليك، إمكانيات ستيلر جيدًا، وقدرته على الربط بين الدفاع والهجوم؛ وذلك منذ أن اكتشفه في مراحل الشباب عندما كان يدرب العملاق الألماني بايرن ميونخ، قبل أن ينتقل اللاعب نفسه إلى شتوتجارت.

وأضاف: "ستيلر يمكنه وضع بصمته على برشلونة وتنظيم خط الوسط هناك. إنه بديل من المستوى الأعلى في حال قرر برشلونة، إجراء عملية بيع هذا الصيف في خط الوسط"، حيث رجحت إمكانية رحيل الهولندي فرينكي دي يونج عن برشلونة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم أنجيلو ستيلر، بالانضمام إلى برشلونة، حيث سبق وأوضحت صحيفة "سبورت"، أن فليك طلب فور وصوله إلى برشلونة، الصيف الماضي من إدارة برشلونة، التعاقد مع اللاعب الألماني الشاب.