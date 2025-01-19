"لم أواجه شيئًا كهذا من قبل" .. هانسي فليك يُعبر عن غضبه من التحكيم وتعادل برشلونة أمام خيتافي!

تصريحات غاضبة من مدرب البلوجرانا

عبّر المدير الفني لفريق برشلونة، الألماني هانسي فليك، عن استيائه الشديد بعد تعادل فريقه أمام خيتافي، وهي المباراة التي شهدت استمرار فشل الفريق الكتالوني في تحقيق الفوز على هذا الملعب منذ خمس سنوات.

وأكد فليك أن ما أثار غضبه أكثر من نتيجة المباراة هو الإساءات العنصرية التي تعرض لها اللاعب أليخاندرو بالدي، حيث قال: "لا مكان للإهانات في كرة القدم، يجب على هؤلاء الأشخاص أن يبقوا في منازلهم".

شهدت المباراة لحظات مشحونة بين اللاعبين وأفراد الجهازين الفنيين على الجانبين، حيث تلقى فليك بطاقة صفراء خلال اللقاء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحول هذه الأجواء قال: "لا أريد الحديث عما حدث بين الأجهزة الفنية، لكن كان هناك صراخ طوال المباراة، نحن كنا نركز فقط على تحقيق الفوز".

دخل برشلونة المباراة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية حيث سجل 16 هدفًا في 4 مباريات، لكن الفريق لم ينجح في هزيمة خيتافي واكتفى بالتعادل.

وقال فليك: "لسنا راضين عن الأداء أو النتيجة، كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة، خيتافي فريق يدافع بشكل جيد ونحن لم نكن حاسمين أمام المرمى".

وأضاف: "لقد افتقدنا الإيقاع في تحريك الكرة، وأتيحت لنا فرص لكننا لم نستغلها، ويجب أن نقبل ما حدث ونتطلع الآن للمباراة المقبلة أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا".

بالتعادل الأخير، تزداد وضعية برشلونة صعوبة في الدوري الإسباني، حيث جمع الفريق 6 نقاط فقط من آخر 24 نقطة متاحة.

وعلق فليك على ذلك قائلاً: "الموسم لا يزال طويلاً وسنقاتل حتى النهاية، وعلينا التركيز على المستقبل".

ولم تخل المباراة من الجدل التحكيمي، حيث شهدت الدقيقة 81 لقطة مثيرة للجدل بعد سقوط جول كوندي داخل منطقة الجزاء إثر احتكاك مع لاعب خيتافي.

ورد فليك على هذه الواقعة قائلاً: "كانت هناك لحظات مليئة بالعاطفة داخل الملعب، لم أواجه شيئًا كهذا من قبل، إنه أمر جديد بالنسبة لي".

وأشاد فليك بالدور الكبير الذي قدمه اللاعب بيدري، وخصوصًا تمريرته الحاسمة التي أسفرت عن هدف كوندي، مشيرًا إلى أن أداء بيدري كان من الإيجابيات القليلة في المباراة، كما أوضح أن استبدال كاسادو كان قرارًا فنيًا بحتًا.

وختم هانسي حديثه بالتأكيد على أهمية التركيز على المباراة المقبلة في دوري أبطال أوروبا، قائلاً: "علينا أن نبقى إيجابيين ونستعد جيدًا لما هو قادم".