"ما حدث لا يصدق" .. هانسي فليك بعد الثأر من بايرن ميونخ: علينا اللعب بشكل أفضل!

تعرف على ما قاله فليك عن الكلاسيكو المنتظر بعد هزيمة البافاري..

عبر المدرب الألماني هانسي فليك المدير الفني لفريق برشلونة، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على بايرن ميونخ، بدوري أبطال أوروبا، متحدثًا عن الفوائد التي تعود على الفريق قبل مواجهة الكلاسيكو ضد ريال مدريد.

وحقق برشلونة الفوز على بايرن ميونخ بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بالجولة الثالثة من مرحلة الدوري ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

وقال فليك خلال تصريحات عقب المباراة نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "المباراة كانت رائعة، وبعد الهدف الأول كان لدينا 15 دقيقة، وهو ما كلفنا هدف التعادل، ولكن من الجيد أن نرى الفريق يتعافى، ونحن نمتلك فريق شاب، وعلينا أن نظهر إمكاناتنا ونحاول اللعب بشكل أفضل".

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وأضاف: "هذا الفوز لا يصدق، بايرن فريق رائع، مع لاعبين رائعين يعرفون كيفية اللعب بشكل جيد للغاية، وتريد رؤيتهم يلعبون، وبالطبع إذا فزت بهذا النوع من المباريات عليك الاحتفال".

وعن مواجهة ريال مدريد المقبلة قال فليك: "هذا الانتصار يمنحنا الثقة قبل مباراة يوم السبت المقبلة أمام الريال في سانتياجو برنابيو (الجولة الـ11 من الدوري الإسباني)".

وأشاد فليك بمستوى كاسادو: "إنه أمر لا يصدق، إذا كنت تعلم أن كاسادو يأتي من برشلونة أتلتيك وترى المستوى الذي تمتع به الآن، إنه جيد بشكل لا يصدق دفاعيًا والكرة بين أقدامنا".

واختتم المدرب الألماني تصريحاته مؤكدًا على أنه لا يرغب في الحديث عما يتوقعه في الكلاسيكو، وأنه لا يفكر فيما يمكن أن يحدث في سانتياجو برنابيو، حيث قال: "سأفكر في الأمر بدءًا من الغد".

يذكر أن بفوز ليلة الأمس فقد ثأر برشلونة من البافاري، الذي كان قد لقنه هزيمة ثقيلة بنتيجة (8-2) في ربع نهائي نسخة 2019-2020، وتوالت بعدها هزائم البرسا أمام الفريق الألماني على مدار أربع مباريات متتالية.