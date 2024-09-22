"جزء من أسلوبنا" .. هانز فليك يُبرر فرص فياريال ضد برشلونة ويزيد القلق حول تير شتيجن

البارسا حقق فوزًا كبيرًا في ملعب صعب

أبدى هانز فليك المدير الفني لبرشلونة رضاه الكامل عن أداء فريقه أمام فياريال في الجولة السادسة من الدوري الإسباني، مشددًا على سعادته واستمتاعه باللقاء والفوز الكبير بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

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البارسا حافظ على سجله المثالي في الليجا بإحراز الفوز في جميع مبارياته الـ6 في الموسم الجاري، ليُحافظ على صدارته بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد، وقد أكد فليك أن اللقاء أمتعه شخصيًا.

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مضيفًا "لقد فزنا 5-1 في فياريال، كانت مباراة رائعة من الفريقين، ممتعة ومثيرة. أهنئ فريقي، لقد أدى اللاعبون جيدًا جدًا".

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المدرب الألماني سُئل عن الفرص الكثيرة الخطيرة التي أتيحت للمنافس، فبرر الأمر بأن المخاطرة جزء من أسلوب لعب الفريق، إذ قال "فياريال كان له فرص صريحة، الضغط المتقدم جزء من أسلوب لعبنا، علينا أن نبقى كتلة واحدة. لقد قمنا بذلك بطريقة ممتازة، الأمر يتضمن مخاطرة لكننا نجحنا به على صعيد الليجا".

أخيرًا زاد فليك من القلق حول الحارس مارك أندريه تير شتيجن بعد تعرضه لإصابة صعبة خلال المباراة، إذ قال "علينا الانتظار لكنها تبدو إصابة خطيرة، لقد شعر بذلك على أرض الملعب والجميع لاحظ الأمر".

يُشار إلى أن المصادر المتابعة تُرجح إصابة الحارس الألماني في الرباط الصليبي وانتهاء موسمه مع برشلونة.