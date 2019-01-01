هامسيك يقترب من العودة لإيطاليا عبر روما

هل ينضم الهداف التاريخي لنابولي إلى روما؟

يقترب مارك هامسيك، لاعب داليان يافينج الصيني، من العودة إلى الدوري الإيطالي عبر بوابة روما.

هامسيك لعب في الدوري الإيطالي 12 عامًا وهو القائد السابق لنابولي وهدافه التاريخي.

ويسعى نادي روما لاستغلال تعثر اللاعب في الدوري الصيني لإعادة لإيطاليا والتوقيع معه مقابل التخلي عن خافيير باستوري والحصول على مقابل مادي إضافي. بحسب صحيفة "ريبابليكا".

ولم يقدم باستوري المستوى المنتظر منه مع الجيلاروسي خلال الموسم الماضي كما أنّ المدرب الجديد، باولو فونسيكا، لا يرغب في استمراره.

ويحاول نابولي التعاقد مع مدافع الذئاب، كوستاس مانولاس، ودفع الشرط الجزائي المقدر بمبلغ 36 مليون يورو.

جدير بالذكر أنّ هامسيك لعب 12 مباراة فقط مع داليان الصيني ولم يسجل سوى هدف وحيد كما صنع هدفين.