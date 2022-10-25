هالير يقترب من هزم السرطان؟ الإيفواري يعود للتدريبات مع أياكس

هالير يصارع السرطان ويحاول التغلب عليه

عاد النجم الإيفواري سيباستيان هالير إلى التدريبات ولكن ليس مع فريقه بوروسيا دورتموند الألماني، حيث يمر المهاجم بفترة إعداد في هولندا من أجل تلقي العلاج، وبالتالي تدرب مع نادي أياكس.

وأوضحت شبكة "ESPN" أن هالير قد شوهد اليوم في تدريبات فريق أياكس، حيث أكمل سيباستيان دورة تدريبية في أمستردام، فيما يعمل على شفائه بعد اكتشاف وجود ورم في بداية الموسم.

وأعلن مدرب النادي الهولندي تواجد هالير بالفعل في التدريبات، حيث قال ألفريد شرودر: "لقد سألنا عما إذا كان بإمكانه أن يأتي ويتدرب لأنه كان يقوم بإعادة التأهيل هنا. ثم إنه لأمر رائع بالطبع أن يكون هناك لفترة من الوقت. كان قادرًا على التدرب في مجالات مختلفة من أجل شفائه".

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وكان هالير قد انتقل إلى فريق بوروسيا دورتموند في الانتقالات الصيفية الماضية على أمل تعويض رحيل ماكينة الأهداف النرويجية إرلنيج هالاند إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

لكن إصابته بورم في الخصية قد أبعدته عن ممارسة كرة القدم، فيما بدأ رحلة شفائه التي تستمر حتى الآن، ويحاول التعافي والعودة إلى فريقه الألماني.