"هالله هالله" .. مدحت شلبي مُعلقًا على مباريات دوري روشن السعودي

SSC تتعاقد مع المعلق المصري مدحت شلبي

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تعاقدات دوري روشن السعودي ليست داخل الملعب فقط بل خارجه أيضًا، حيث تقوم قنوات SSC الناقلة للبطولة بصفقات من العيار الثقيل أيضًا، آخرها المعلق المصري مدحت شلبي.

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ونشر حساب قنوات SSC الفضائية عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يُعلن خلالها عن التعاقد مع مدحت شلبي للتعليق على مباريات دوري روشن السعودي وجميع البطولات التي تنقلها القنوات السعودية.

كما أعلنت قنوات SSC عن التعاقد مع المعلق الإماراتي فارس عوض للتعليق على مباريات دوري روشن السعودي وجميع البطولات المنقولة على القنوات الرياضية.

جاء ذلك في ظل سلسلة التدعيمات التي قامت بها قنوات SSC خلال الفترة الماضية، بعد التعاقد مع المعلق التونسي رؤوف خليف، بالإضافة إلى المعلق العماني خليل البلوشي.

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وتنقل قنوات SSC السعودية العديد من البطولات المهمة، أبرزها دوري روشن وكأس خادم الحرمين والسوبر السعودي وكأس العالم للأندية ودوري أبطال آسيا، وكأس الاتحاد الآسيوي، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني، والدوري البرتغالي والدوري البرازيلي وغيرها.

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