بقيادة هالك وأوسكار - شنجهاي سيبج بطلاً للسوبر الصيني لأول مرة في تاريخه

فريق شنجهاي يبدأ موسمه بلقب ثاني في تاريخه

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

نجح شنجهاي سيبج في تحقيق الفوز بلقب كأس السوبر الصيني 2019، على حساب بكين جوان.

المباراة التي أقيمت على ملعب شنجهاي سيتيديوم، بين بطل الدوري السوبر الصيني شنجهاي سيبج، وبكين جوان بطل كأس الاتحاد الصيني.

وشهدت المباراة مشاركة الثلاثي البرازيلي، أوسكار وهالك وأيلكسون بقميص شنجهاي، مقابل ثلاثي محترفي فريق العاصمة، سيدريك بوكامبو، وجوناثان فييرا، ريناتو أوجوستو.

وتفوق بطل الدوري، بفضل هدفي وانج شينتشاو، ولي وونجين في الدقائق 62 و66 من عمر اللقاء.

✨بيرنلي آخر 8⃣ أهداف في البريميرليج :



⚽ بارنز

⚽ كريس وود

⚽ بارنز

⚽ كريس وود

⚽ كريس وود

⚽ بارنز

⚽ كريس وود

⚽ بارنز



هيا يا صديقي .... هيا نتقاسم الأهداف سويًا👬 pic.twitter.com/KGvC0lls3l — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 23, 2019

وأهدر بوكامبو فرصتين محققتين في الشوط الثاني للفريق لبكين، بفضل تألق الحارس يان جونلينج.

ليحقق شنجهاي سيبج أول ألقابه في تاريخ كأس السوبر، بينما خسر بكين اللقب للمرة الثانية في تاريخه.

ويعد جوانزو إيفرجراند الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 4 مرات، جاءت منها 3 متتالية حتى النسخة الماضية.