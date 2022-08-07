هالك: فقدت ستة كيلوجرامات في مباراة واحدة وعجزت عن التبول!

النجم البرازيلي يروي قصة صعبة للغاية.

صدق أو لا تصدق، عجائب وغرائب، أمور لن تشاهد مثلها، كلها عناوين تصلح لمثل هذا الخبر الذي يخص البرازيلي هالك لاعب أتلتيكو مينيرو.

البعض يتحدث عن حمية غذائية تفقده بعض الكيلوجرامات في شهر أو عشرة أيام أو حتى في يومين أو ثلاثة، لكن أن تخسر ستة كيلو جرامات في ساعة ونصف فقط، ذلك هو ما حدث مع البرازيلي هالك بالتحديد.

ما الذي قاله هالك عن الواقعة؟

وقال هالك لصحيفة "جلوبو": "منذ أن وصلت إلى أتلتيكو كانت تلك هي المباراة التي خسرت فيها أكبر قدر من السوائل، قل وزني بعدها بمقدار ستة كيلو جرام".

وأضاف: "طلبوني من أجل اختبار المنشطات لكنني لم أستطع التبول، بدأت المباراة وأنا وزني 97 كيلو جرامًا، وأنيتها وأنا 91 وبقيت لمدة أربع ساعات وشربت حوالي 30 لترًا من المياه لأقوم بالاختبار".

ماذا قال الفريق الطبي الخاص بأتلتيكو مينيرو؟

يرى الفريق الطبي الخاص بالنادي البرازيلي أن ذلك العدد من الكيلوجرامات التي يخسرها هالك في كل مباراة هو أمر يتعلق بطبيعة جسده.

روبرتو شياري أحد الأخصائيين في الجهاز الطبي قال لـ "تي في جلوبو": "هو يتعرق كثيرًا، في الواقع وهذا يعني أن جسده يتخلص من الحرارة ويخسر بعض الكيلوجرامات، وهذه ليست مشكلة".

وأضاف: "عليه فقط أن ينتبه لهذا الأمر، وفي كل مناسبة يحدث فيها توقف في أي مباراة، يكون هالك هو أول من يحصل على السوائل، نحن أيضًا ننتبه لهذا".

جدير بالذكر أن هالك كان قد شارك في 16 مباراة بالدوري البرازيلي وسجل سبعة أهداف وصنع ثنائية هذا الموسم فقط.