هالاند يعود من إصابته وقد يلحق بمباراة دوسلدورف

أخبار سارة لبوروسيا دورتموند بعودة هالاند الذي أصيب في مواجهة بايرن ميونخ

تلقى بوروسيا دورتموند أخبارًا إيجابية بعودة مهاجمه ونجمه الواعد إرلينج هالاند من الإصابة واقترابه من المشاركة في المباريات بشكل طبيعي.

وكان هالاند قد أصيب على مستوى الركبة في مواجهة بايرن ميونخ منذ أسبوعين مما أبعده عن الفريق لفترة لم تطل كثيرًا.

وعاد إرلينج هالاند إلى التدريبات الجماعية لبوروسيا دورتموند بعد أسبوعين كان على النرويجي أن يرتاح خلالهما بعد إصابة الركبة.

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وقال المدير الرياضي لدورتموند مايكل زورك: "بالطبع نأمل أن يكون إرلينج هالاند جاهزًا للمشاركة معنا في المباريات المقبلة"

وأضاف: "هو الآن في حالة جيدة ويتدرب ويتعافى بصورة جيدة، نأمل أن يكون على أتم الجاهزية وأن يكون متاحًا للمشاركة في مباراة السبت المقبل"

وقد يشارك هالاند في مباراة فورتونا دوسلدورف مساء السبت المقبل ولكن من على مقاعد البدلاء، الأمر الذي سيكون فأل خير بالنسبة لدورتموند.

وامتاز هالاند في قلب المباريات حينما يدخل بديلًا، لقد أثبت بالفعل أنه يستطيع القيام بذلك في بداية مشاركاته مع الفريق في النصف الثاني من الموسم.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا فقط خمسة من أهدافه العشرة في البوندسليجا في المباريات التي دخل فيها من على مقاعد البدلاء.

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يذكر أن هالاند قد انضم إلى بوروسيا دورتموند خلال موسم الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من ريد بول سالزبورج النمساوي.