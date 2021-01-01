هالاند يصدم المهتمين: أشعر أنني قائد في دورتموند

هل يبقى هالاند في دورتموند؟

قال المهاجم الدولي النرويجي إرلينج هالاند إنه يشعر بأنه قائد في بوروسيا دورتموند، وذلك ردًا على وضعه الحالي وكونه أحد أبرز اللاعبين الذين يحاوطهم اهتمام الكبار حول العالم.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا هدفين في المباراة الأخيرة له حيث حقق دورتموند الفوز بنتيجة 4-0 في فيلتينز أرينا ليحسم الفوز في ديربي الرور.

هالاند يعد في الوقت الحالي أشبه بتعويذة جديدة لأسود الفيستيفاليا بينما يواصلون القتال من أجل النجاح عبر المسابقات المحلية والأوروبية في موسم مليء بالتحديات.

وحول ذلك أكد هالاند أنه يشعر بوضع جيد داخل النادي، وأنه يستمتع بتواجده في بوروسيا دورتموند الذي جعله كقائد داخل جدرانه بالفعل في سن صغير.

وقال المهاجم الشاب: "يثق النادي بي ويتوقع مني حسم المباريات لصالحنا وهذا يمنحني الثقة والشعور بالحماس والرغبة في تلبية احتياجاتهم وترجمة ثقتهم إلى نتائج"

وأضاف: "أنا أستمتع بكوني في هذا الدور، لذلك أعتقد أنني سعيد هنا، هذه المسؤوليات تجعلك تشعر وكأنك قائد في الملعب وهذا يمنحني مشاعر إيجابية".

وأضاف النرويجي عن رغبته في التأثير على الجيل القادم من المواهب في النادي: "أشعر أنني عشت كثيرًا من التجارب على الرغم من صغر سنّي، لذلك أريد أن أنقلها للأجيال الصاعدة هنا"

ليس فقط برشلونة .. صراع رباعي على أجويرو

يذكر أن إرلينج هالاند مطلوب في الوقت الحالي من العديد من الأندية الأوروبية والتي أبرزها ريال مدريد وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ويوفنتوس وبرشلونة.