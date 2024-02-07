هالاند يرهن مصيره بانتقال مبابي إلى ريال مدريد.. ومانشستر سيتي يتحرك في الخفاء!

الميرنجي لن يستطيع الجمع بينه وبين كيليان في فريق واحد!

يتابع النجم النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، عن كثب مسلسل انتقال الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.

وينتهي عقد مبابي مع باريس بنهاية شهر يونيو المقبل، وبات مسموحًا له التفاوض والتوقيع مع أي نادٍ، منذ الشهر الماضي، ويرتبط بقوة بالانتقال إلى النادي الملكي عبر صفقة مجانية وسيعلن عن ذلك خلال أيام قليلة.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن هالاند يتابع بعناية مسلسل انتقال مبابي إلى ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، لأنه يعتقد أن هذه الصفقة ستوثر على مستقبله.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن هالاند رغم أنه سعيد للغاية بوجوده في مانشستر سيتي، لكنه يحلم بالانتقال إلى ريال مدريد في المستقبل القريب، ولذلك يتابع صفقة مبابي، حيث يعتقد أن النادي الملكي لن يستطيع الجمع بينه وبين النجم الفرنسي في فريق واحد، خصوصًا فيما يتعلق بالأمور المادية.

وأشارت "آس" إلى أن هالاند يدرك جيدًا أن ريال مدريد يمنح صفقة مبابي الأولوية على التعاقد معه، لكنه لا يستبعد استغلال الشرط الجزائي الموجود في عقده مع مانشستر سيتي للانتقال إلى الميرنجي في الصيف المقبل.

وختمت الصحيفة، بأن هناك محاولات حالية من إدارة مانشستر سيتي لتحصين هالاند بعقد جديد، لكن النجم النرويجي يفضل الانتظار لمعرفة النتيجة النهائية لمسلسل مبابي وريال مدريد قبل اتخاذ قراره النهائي.