هداف مانشستر سيتي يثير الجدل!

أثار إرلينج هالاند نجم فريق مانشستر سيتي الجدل عندما تم سؤاله من قبل القناة الرسمية للنادي حول اللاعب الذي كان يأمل أن يلعب بجواره في صفوف السيتيزنس.

وقال الهداف الحالي للدوري الإنجليزي ومانشستر سيتي: "أعتقد أن الخيار سيكون فينسنت كومباني، وهو أسطورة كبيرة".

وأضاف: "هناك أيضًا ماريو بالوتيلي الذي سيكون خيارًا لطيفًا، الأمر بين بالوتيلي أو كومباني".

وكان هالاند قد نجح في معادلة رقم محمد صلاح القياسي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد مكون من 38 مباراة بالدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن هالاند أمامه فرصة تاريخية ليكسر الرقم القياسي لأكبر هداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي حال وصل للهدف رقم ٣٥، وأمامه ثمانية لقاءات للوصول لذلك الرقم.