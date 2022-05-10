رسميًا نهاية مسلسل هالاند .. مانشستر سيتي يعلن الصفقة

أعلن نادي مانشستر سيتي عن نجاحه في ضم اللاعب النرويجي إرلينج هالاند لصفوفه قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي قبل قليل عبر موقع الإلكتروني، وأكد من خلاله الوصول لاتفاق أولي مع بوروسيا دورتموند.

وكتب النادي: "مانشستر سيتي يستطيع التأكيد على الوصول لاتفاق أولي مع بوروسيا دورتموند لضم إيرلينج هالاند لصفوف الفريق في الأول من يوليو".

وأضاف النادي في بيانه: "الصفقة لا تزال متوقفة على إنهاء كافة تفاصيل الانتقال والاتفاق مع اللاعب نفسه في الفترة المقبلة".

مانشستر سيتي تمكن من التفوق على ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ في سباق التعاقد مع هالاند، حيث تراجع النادي الملكي تمامًا عن فكرة ضم النرويجي.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد كشفت التفاصيل المالية الخاصة بتعاقد مانشستر سيتي مع هالاند، وأن قيمة الصفقة يمكن أن تصل إلى 350 مليون يورو.

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد خضع للكشف الطبي في الساعات الماضية بنجاح في بلجيكا وتجاوزه ليبقى فقط توقيعه على العقود.