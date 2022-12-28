هالاند ومبابي.. من الأكثر تسجيلاً للأهداف طوال مسيرته؟

ندى الشافعي
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Kylian Mbappe Erling HaalandGetty Images
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كيليان مبابي وإرلينج هالاند هما نجمي كرة القدم الأبرز المنتظرين في المستقبل خلفًا للثنائي ميسي ورونالدو..

لطالما كان السؤال حول من هو الأفضل بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو من أكثر المواضيع إثارة للجدل بين المشجعين في عالم كرة القدم لما يقرب من عقدين من الزمان.

حقق الأسطورتان أرقامًا مذهلة مع الأندية والمنتخبات، وما زالا مستمرين رغم وصولهما إلى منتصف الثلاثينيات من العمر.

من بين مجموعة اللاعبين الأصغر سنًا، هناك عدد غير قليل من الأسماء التي أثبتت نفسها بالفعل كنجوم للمستقبل، ومن بين هؤلاء الواعدين كيليان مبابي وإرلينج هالاند.

يعيش اللاعبان الشابان حالة من التألق في الفترة الحالية، ويتطلعان إلى أن يكونا خلفاء ميسي ورونالدو.

سجل مبابي 42 هدفًا مع باريس سان جيرمان في موسم 2020-21، فيما سجل هالاند 44 هدفًا مع بوروسيا دورتموند في نفس الموسم.

لكن، من صاحب عدد الأهداف الأكبر بين مبابي وهالاند في الوقت الحالي.

ميسي ورونالدو.. من الأكثر تسجيلاً للأهداف طوال مسيرته؟

كم عدد أهداف مبابي وهالاند مع الأندية؟

مبابي

الموسم

هالاند

42015-160
262016-174
212017-1812
392018-195
302019-2044
422020-2141
462021-2230
202022-2326
228

المجموع

162

بدأ كلا النجمين مسيرتهما خلال موسم 2015-2016، لعب مبابي مع موناكو في الدوري الفرنسي ولعب هالاند مع فريق الدوري النرويجي براين.

كان الموسم الأكثر تسجيلاً للمهاجم الفرنسي هو موسم 2021-22 حيث سجل 46 هدفاً لباريس سان جيرمانـ، فيما كان الأعلى تسجيلاً لهالاند هو موسم 2019-20 عندما سجل 44 هدفًا بقميص دورتموند.

كم عدد أهداف مبابي وهالاند الدولية؟

اللاعب

الأهداف

المباريات

كيليان مبابي

3666

إرلينج هالاند

2123

ظهر مبابي لأول مرة مع منتخب فرنسا في عام 2017، وشارك في 66 مباراة وسجل 36 هدفًا، أما هالاند ظهر لأول مرة مع منتخب النرويج في عام 2019 وسجل حتى الآن 21 هدفًا في 23 مباراة.

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