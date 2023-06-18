هالاند ومبابي وصلاح .. أحلام جماهير برشلونة المجنونة في سوق الانتقالات!

يبدو أن جماهير برشلونة لا تدرك بشكل واضح مدى صعوبة وضعها المادي في السنوات الأخيرة وكم الكوارث الاقتصادية التي حلت بهم.
فآخر استطلاع رأي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" أظهر أن جماهير النادي الكتالوني تملك أحلامًا طموحة للغاية في سوق الانتقالات الصيفية.
وجاء على رأس تلك الأحلام ضم اللاعب يوشوا كيميش من صفوف بايرن ميونخ الألماني في ظل خروج تقارير ربطت اللاعب بالفريق الكتالوني، حيث صوت حوالي 28% من الجماهير لصالحه في استطلاع الرأي.
بينما أراد 14% لاعب مثل إرلينج هالاند، و8% أرادوا الحصول على خدمات برناردو سيلفا، ورغم النسبة القليلة البالغة 3% فقط فقد ظهرت أسماء مثل كيليان مبابي وهاري كين وكيفين دي بروينه في الاستطلاع.
جدير بالذكر أن الاستطلاع كان قد شهد أيضًا وجود أماء مثل محمد صلاح ونيمار ولاوتارو مارتينيز وألفونسو ديفيس وغيرهم من النجوم.
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