"هالاند هو رونالدو وإبراهيموفيتش مخلوطان في شخص واحد"

تتواصل الإشادة بأداء إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي، مع استمرار تألقه في الدوري الإنجليزي.

يواصل النرويجي إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي تلقي الإشادات بفضل أدائه المذهل رفقة ناديه الجديد، والتي كان آخرها تسجيل هاتريك في ديربي مانشستر عصر الأحد. هالاند قاد مانشستر سيتي إلى تحقيق فوز عريض على مانشستر يونايتد بنتيجة 6-3، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الاتحاد" في قمة الجولة الثامنة من منافسات موسم 2022-23 في الدوري الإنجليزي. الدنماركي بيتر شمايكل، أسطورة مانشستر يونايتد، والذي لعب أيضًا في صفوف مانشستر سيتي، انضم إلى طابور المشيدين بقدرات هالاند، مؤكدًا أنه يجمع صفات اثنين من بين أفضل أساطير كرة القدم على مدار تاريخها.

ماذا قال شمايكل؟

أدلى شمايكل بتصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية، أشاد فيها بعقلية هالاند، بعد أن شاهده يحصل على كرة المباراة مرة أخرى بعد تسجيل "هاتريك" جديد في الدوري الإنجليزي.

وقال: "أهم ما في المهاجم الجيد هو الصبر، لقد لعبت ضد بعض أفضل المهاجمين، وعندما يغيبون عن عينيك يجب حقًا أن تركز".

وأضاف: "كريستيانو رونالدو وفيليبو إنزاجي مثلًا، يختفون ثم فجأة يحصلون على فرصة خطيرة".

وتابع: "عندما تنظر إلى هالاند، ترى لاعبين مختلفين، يسجل أهدافًا بطريقة زلاتان إبراهيموفيتش، ولديه أيضًا قدرات رونالدو، يمكنك رؤية اندماج أفضل المهاجمين في واحد".

واختتم هالاند: "هذا هو السبب في أنه خطير للغاية، لقد تمتع برفاهية رؤية العديد من اللاعبين الكبار، إنه مجموعة من المهاجمين تجمعوا في لاعب واحد".

ما هو سجل هالاند مع مانشستر سيتي؟

هالاند أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل "هاتريك" في ثلاث مباريات متتالية على أرضه.

وتمكن هالاند من تسجيل 17 هدفًا في 11 مباراة مع مانشستر سيتي منذ انتقاله إلى الفريق في الصيف الماضي قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني.

Getty

ويتصدر هالاند ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدفًا، وبفارق سبعة أهداف عن هاري كين قائد توتنهام.