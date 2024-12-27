هالاند ونيكو ويليامز في صدارة أحلام جمهور برشلونة .. وثغرة "دفاعية" واضحة تطلب التدعيم

استطلاع رأي يعكس القلق من ليفاندوفسكي

رغم الوضع المالي المتأزم لبرشلونة وصعوبة إجراء صفقات كبرى في فترة انتقالات الشتاء، إلا أن استطلاعات الرأي بين جماهير النادي الكتالوني، تظهر مدى حاجة الفريق إلى صفقات قوية في يناير.

وأسندت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى وكالة "ستوديو بريس"، مهمة إجراء استطلاع رأي بين عدد من جماهير النادي (300 مشجع)، لمعرفة احتياجات النادي من صفقات خلال الفترة المقبلة.

وتصدر النجم النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، طلبات جمهور البارسا بواقع 14% من نسبة المصوتين، بينما جاء نيكو ويليامز الجناح الأيسر لأتلتيك بيلباو في المركز الثاني (12.66%)، ومن بعده المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس، لاعب سبورتنج لشبونة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورغم امتلاك برشلونة للمهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، هداف الليجا الحالي بـ16 هدفًا من 19 مباراة، إلا أن (73 عضوًا من أصل 300)، يطالبون بالتعاقد مع مهاجم صريح في يناير المقبل، وهذا لن يكون غريبًا مع العلم أن روبرت الذي يحتفل في أغسطس المقبل بعامه الـ37، في آخر 8 مباريات من الدوري لم يسجل سوى هدفين.

وأوضحت نتائج الاستطلاع أيضًا، أن هناك حالة من عدم الرضا بين جماهير البارسا على لاعبي مركز الظهير الأيسر في الفريق، سواء أليخاندرو بالدي أو جيرارد مارتين، حيث طالب 27.33% (82 من أصل 300 مشارك) بضرورة التعاقد مع لاعب لتعزيز الجهة اليسرى.

أما عن المراكز التي نالت ثقة الجماهير، فتمحورت حول الجناح الأيمن (لامين يامال)، قلب الدفاع (باو كوبارسي)، وحراسة المرمى (تير شتيجن)، حيث يرى الأغلبية أن فريقهم لا يحتاج إلى تدعيمات أخرى في هذه المراكز، في ظل وجود الأسماء المذكورة.