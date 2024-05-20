"كلما زاد عدد الكارهين كلما كنت أفضل"

رد إرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي على منتقديه، بعد تتويجه بالحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي.

وسُئل المهاجم النرويجي "هل لديك رسالة لمن يقول إن موسمك سيئ؟"، فقال "إنه أمر جيد، كلما زاد عدد الكارهين والمنتقدين، كلما كنت أفضل".

وأضاف في تصريحات لـ"ViaPlay": "إذا كان هذا موسمًا سيئًا، أنا فيه، فلا يمكن إلا أن يرتفع (القادم أفضل)".

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وتعرض هالاند لهجوم شديد هذا الموسم من بعض المحللين والمتابعين، كان على رأسهم روي كين أسطورة مانشستر يونايتد، الذي قال إنه "لاعب في الدرجة الثانية".

واستنكر هالاند تصريحات كين في وقت لاحق، وقال "أنا لا أهتم كثيرًا بهذا الرجل، لذلك لا بأس. لا أهتم، علينا فقط الفوز بمبارياتنا".

وسجل هالاند 27 هدفا في البريمرليج هذا الموسم، و38 هدفًا في مختلف المسابقات، ليواصل أرقامه الكبيرة مع السيتي الذي انضم إليه الموسم الماضي (سجل 90 هدفًا في الموسمين).