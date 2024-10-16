زملاؤه يشعرون بالملل.. هالاند لا يتوقف عن العطاء داخل وخارج الملعب!

هالاند.. ماكينة الأهداف التي لا تهدأ

قال المدير الفني بيب جوارديولا عن هداف فريقه العملاق: "أشعر بأمان وسعادة أكبر عندما يكون إيرلينج على أرض الملعب، أتمنى لو أبقيه في الملعب طوال الوقت." هذه الكلمات تُظهر مدى أهمية النجم النرويجي في تشكيلة السيتيزنز.

يمتلك هالاند القدرة على التسجيل وكأنه ماكينة أهداف لا تهدأ. فإذا سجل الهدف الأول أمام أي فريق، فلا يُعتبر الخصم آمنًا من تلقي الهدف الثاني والثالث، وربما الرابع. وهذا ما حدث بالفعل في الجولتين الثانية والثالثة من الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث سجل الهاتريك مرتين متتاليتين أمام إيبسويتش تاون ووست هام.

يعتبر هالاند من بين أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي، بفضل قدراته الخارقة على الوصول إلى الشباك، بالإضافة إلى أرقامه القياسية التي تنافس عمالقة كرة القدم مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

ماكينة أهداف

ويحتل النجم النرويجي صدارة قائمة الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعدما سجل 10 أهداف في 7 مباريات حتى الآن، بالإضافة إلى هدف آخر في دوري أبطال أوروبا في آخر مباراة للفريق أمام سلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

عطاء هالاند لا يتوقف داخل الملعب فقط، بل يمتد أيضًا خارج المستطيل الأخضر. بعد مباراة إيبسويتش تاون، احتفظ هالاند بكرة المباراة بعد تسجيل الهاتريك، ووقّع العديد من زملائه على الكرة الثمينة مع كتابة بعض الرسائل التحفيزية.

ما لفت الأنظار كان تعليق أحد زملائه في الفريق، الذي لم يكشف عن هويته، حيث كتب: "لقد سئمت من الكتابة على هذه الكرات"، في إشارة إلى كثرة تسجيل هالاند للثلاثيات.

عطاء خارج الملعب

لا يقتصر عطاء هالاند على تسجيل الأهداف فقط، بل أظهر لمسات من الوفاء والعطاء مع زملائه السابقين في نادي بوروسيا دورتموند، حينما رحل عن الفريق في 2022 متجهًا إلى مانشستر سيتي.

حرص إيرلينج على إظهار الامتنان لجميع زملائه، حيث أهدى كل لاعبي دورتموند مجموعة من الهواتف الثمينة التي تقدر قيمتها بنحو 495 ألف يورو، تقديرًا لمساندتهم له قبل رحيله.

تعكس هذه اللفتة الإنسانية عطاء هالاند، الذي لم يكن يتحصل على راتب كبير في ذلك الوقت داخل بوروسيا دورتموند.

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