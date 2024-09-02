ماذا حدث في الجولة الثالثة؟!

صديقي المشارك في فانتازي الدوري الإنجليزي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، إذا كنت لا تمتلك محمد صلاح نجم ليفربول، أو إيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي، في تشكيلتك، فلتتجه فورًا إلى الموقع وتضمهما معًا إلى التشكيلة.

فيبدو أننا أمام موسم مثير للغاية سيكون عنوانه هيمنه الفرعون المصري والسفاح النرويجي على نقاط اللعبة.

وكان جول أطلق مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، لإتاحة الفرصة لكل زواره للتنافس على الفوز بجوائز قيمة مقدمة من أمازون السعودية.

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ويمكنكم التسجيل والمشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)

وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي، علمًا بأن نهاية التنافس، ستكون في 31 ديسمبر المقبل، ثم يتم إعلان الفائزين.

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هيمنة الكبار

وبعد انتهاء منافسات الجولة، كان على العرش كل من صلاح وهالاند برصيد نقاط 14 نقطة، حصدها الأول من خلال هدف وتمريرتين حاسمتين في المباراة التي أنهاها ليفربول بثلاثية نظيفة في شباك مانشستر يونايتد (3-0)، فيما سجل النرويجي الهاتريك الثاني على التوالي في شباك وست هام، بعدما سجل في الجولة الماضية هاتريك أيضا أمام إبسويتش تاون.

وتساوى الثنائي أيضا في الرصيد الإجمالي من النقاط بعد مرور 3 جولات من منافسات فانتازي الدوري الإنجليزي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، إذ جمع كل منهما 33 نقطة.

ويأتي من خلفهما في الجولة الثالثة لويس دياز جناح ليفربول الذي سجل ثنائية من صنع صلاح أمام مانشستر يونايتد، وخرج برصيد 13 نقطة من المباراة، ورفع رصيده الإجمالي في الجولات الثلاث إلى 27 نقطة.

وكان أبرز الحاصلين على النقاط كذلك في الجولة الثالثة، بريان مبيومو مهاجم برينتفورد الذي سجل ثنائية في شباك ساوثهامبتون، ولكنه جمع 11 نقطة فقط بسبب حصوله على بطاقة صفراء.

ولكن أبرز الدروس والعبر التي يمكن أن نستخلصها أثناء فترة التوقف الدولي وإعادة ترتيب الحسابات هي:

1- يجب الجمع بين صلاح وهالاند في التشكيلة بأي طريقة.

2- يفضل الاحتفاظ بكول بالمر إلى جانب روبرتسون أو أرنولد من دفاع ليفربول.

3- يفضل الصبر على ألكسندر إيزاك وأولي واتكينز.

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