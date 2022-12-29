هالاند: سجلت هدفين فقط .. يجب أن أتدرب أكثر!

إرلينج هالاند لا يشعر بالرضا عن مستواه رغم تسجيل ثنائية لصالح مانشستر سيتي أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي.

رغم تألقه المتواصل، لا يشعر النرويجي إرلينج هالاند مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بالرضا عن مستواه.

هالاند سجل هدفين خلال فوز مانشستر سيتي على ليدز يونايتد بنتيجة 3-1 مساء الأربعاء، في المباراة التي أقيمت على ملعب "إيلاند رود" لحساب الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

ووصل هالاند إلى 25 هدفًا في 19 مباراة فقط منذ انتقاله إلى مانشستر سيتي، من بينها 20 هدفًا في الدوري الإنجليزي بعد 14 مباراة فقط.

وكشف هالاند عن استيائه من مستواه في تصريحات أدلى لخدمة "أمازون برايم" للبث الرقمي بعد المباراة، حيث قال: "كان بإمكاني تسجيل خمسة أهداف، إنها الحقيقة، لكننا فزنا وهذا هو الشيء الأكثر أهمية".

وأضاف: "آرسنال في القمة، ويجب أن نطاردهم، أنا سعيد حقًا بالفوز، لكن كمهاجم كان بإمكاني تسجيل المزيد لكن هذه هي الحياة".

واختتم هالاند: "لقد تقدمت في السن وأصبحت أكثر نضجًا، وأتعامل بشكل أفضل مع هذه المواقف بشكل أفضل، لكن يجب أن أتدرب وأفعل شيئًا ما بشأن الفرصة التالية، لأنه لا يمكن أن أفعل شيئًا حيال الماضي، يجب أن أفكر في الفرصة القادمة".