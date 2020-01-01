"هالاند جاهز للنجاح في ريال مدريد"

هالاند إلى ريال مدريد.. هل اقتربت الخطوة الحلم؟

قال ألف إنجيف بيرنتسين المدرب السابق للمهاجم النرويجي إيرلينج هالاند في مرحلة صعوده إنه مستعد للنجاح مع ريال مدريد في الوقت الحالي.

وأصبح مهاجم بوروسيا دورتموند البالغ من العمر 19 عامًا أحد المواهب الرائعة لهذا الموسم بناءً على الأهداف والأداء المميز الذي قدمه ولفت به أنظار الجميع.

ويعد هالاند أحد أهداف ريال مدريد في الوقت الحالي الذي يبحث فيه النادي الملكي عن مشروع هداف مستقبلي يعوض أسطورته كريستيانو رونالدو.

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وحول ذلك، يرى بيرنتسين المدرب السابق للمهاجم النرويجي في فريق برين المحلي أن هالاند لا يحتاج للانتظار أكثر بعيدًا عن كبار أوروبا.

وأضاف: "هالاند يمتلك في الوقت الحالي المقومات وقوة الشخصية وكل الأشياء اللازمة من أجل أخذ خطوة للأمام والنجاح مع ريال مدريد.

وتابع: "لو كنت مدربًا لأحد أفضل خمسة فرق في العالم كنت سأشتريه على الفور. إذا لم يوقعوا معه الآن فسوف يندمون على ذلك لاحقًا"

وأردف: "ريال مدريد ستكون خطوة مميزة بالنسبة له، وأعتقد أنه يمكن أن ينجح هناك. يبلغ من العمر 19 عامًا فقط ويمكن أن يتحسن في جميع جوانب اللعبة"

وأكمل: "هذا الانفجار السابق لأوانه لم يكن متوقعًا بالنسبة لنا، منذ سن 11 عامًا اعتقدنا بالفعل أنه يمكن أن يصبح دوليًا، لكنني مندهش مما وصل إليه بهذه السرعة القياسية"

واختتم: "لم نتخيل أبدًا أنه سيصبح ثاني أفضل هداف في دوري أبطال أوروبا بعمر 19 عامًا فقط، إنه متواضع وجاد وقوي وسريع، هو قادر على اللعب بمفرده في خط الهجوم وأيضًا قادر على مشاركة مهاجم آخر"

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