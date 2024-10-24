حلم برشلونة مؤجل .. هالاند يحسم مستقبله مع مانشستر سيتي رغم قضية الـ115 تهمة!

البارسا يحلم بالتوقيع مع "البومبر" النرويجي

يبدو أن حلم برشلونة بالتوقيع مع النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي سيُؤجل، إذ حسم اللاعب مستقبله مع ناديه الإنجليزي والذي لا يعيش أفضل لحظاته خارج الملعب حاليًا وينتظره "نوفمبر" حاسم فيما يخص قضية الـ115 تهمة الموجهة له بشأن اللعب المالي النظيف.

السيتي من المقرر أن يبدأ جلسات استماع وتحقيقات بشأن التهم الـ115 خلال نوفمبر القادم، وفيما يتوقع البعض براءة النادي من كل تلك التهم، يأمل البعض في أن يُدان ويُعاقب بشدة، وهو ما قد يُتيح الفرصة لاقتناص بعض نجومه وبالطبع المدرب بيب جوارديولا الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

مقربون من المدرب الإسباني حسموا الموقف بالتأكيد على أنه سيبقى حال تمت إدانة ناديه، لرفضه التخلي عنه في تلك اللحظة الصعبة، وقد أفادت صحيفة ماركا الإسبانية أن هالاند سيسير على خطوات مدربه ويتخذ نفس القرار.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحيفة نقلت عن مقربين من اللاعب رفضه الاستفادة من مرحلة الشك التي يمر بها ناديه، إذ لم يطلب الرحيل عنه أبدًا بل على العكس دخل الطرفان في مفاوضات لتجديد العقد الذي سينتهي صيف 2027.

هالاند اعتاد دومًا في عقوده مع الأندية وضع شروط جزائية تسمح له بالرحيل وقتما أراد، وقد فعل ذلك مع سالزبورج وبوروسيا دورتموند ولكنه، حسب ماركا، لا ينوي تكرار الأمر مع السيتي في الوقت القريب، بل ربما لاحقًا.