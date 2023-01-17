هالاند يتحدى بنزيما ويكشف عن سلاحه السري!

كشف عن سلاحه من أجل مواجهة التوتر

يؤمن المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، بأنه يمكنه التفوق على الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد عندما يصل إلى نفسه المرحلة العمرية.

هالاند أصبح أحد أكثر التعاقدات إثارة في تاريخ الدوري الإنجليزي، بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال النرويجي في مقابلة مع مجلة "GQ ":"سأحاول بذل كل ما في وسعي للفوز بالألقاب مع مانشستر سيتي وأن أصبح صانعًا للفارق بشكل مستمر، وأطمح كذلك في الفوز بدوري أبطال أوروبا".

وأما عن أحلامه مع النرويج:"نحن دولة صغيرة، لسنا أمة كبيرة، ولكن ترى في بطولات كأس العالم هناك العديد من الدول الصغيرة تقوم بأشياء رائعة، لذلك أتمنى التأهل مع بلادي إلى مونديال 2026".

الفوز بالكرة الذهبية:"أعتقد أن الجميع يهتم بهذه الجائزة، لكني لا أعتقد أنه من الجيد التفكير في هذا الأمر، لو لعبت أنت وفريقك بشكل جيد ستفوز بالألقاب وستكون على الأرجح بقائمة الفوز بها".

وتابع:"بنزيما يبلغ من العمر 35 سنة الآن وأعتقد أنه أفضل مني، ولكن في غضون 12 عامًا أتمنى أن أتفوق عليه وأصبح أفضل مما أنا عليه الآن".

وعن مواجهة الضغوط:"أعتقد أن التأمل شيء جيد جدًا، لمحاولة الاسترخاء وعدم التفكير في أي شيء، أحاول من خلاله التخلص من أي أفكار تتعلق بالتوتر ويساعدني كثيرًا في مسيرتي".

جدير بالذكر أن هالاند نجح في تسجيل 27 هدفًا وصنع 3 في 24 مباراة مع مانشستر سيتي بكل البطولات حتى الآن.