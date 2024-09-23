"أيها الأحمق اللعين".. كشف كلمات هالاند لأرتيتا وجيسوس بعد موقعة السيتي وآرسنال!

ماذا قال النجم النرويجي؟

قلل إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي من شأن ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، بعد مباراة الفريقين أمس الأحد، والتي انتهت بالتعادل (2-2) ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وكان هالاند، صاحب هدف السيتي الأول بالدقيقة العاشرة، في حالة مزاجية عاصفة على ملعب الاتحاد، إذ ألقى بالكرة على رأس لاعب آرسنال جابرييل بعد هدف التعادل لجون ستونز (2-2) في اللحظات الأخيرة.

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وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن صاحب الـ24 عامًا "بدا أنه يقول (من أنت؟) لبديل آرسنال البالغ من العمر 17 عامًا مايلز لويس سكيلي".

وبعد صافرة النهاية لم يهدأ هالاند، بل اقترب من أرتيتا وأخبره بأن "يبقى متواضعًا"، قبل أن يربت بكف يده على كتف المدرب الإسباني.

لم يوافق جيسوس لاعب آرسنال على تصرف هالاند، وقال له: "تعال، لماذا تقول (هذا)؟"، فرد هالاند: "عن ماذا تتحدث؟ لم أكن أقول هراء أيها الأحمق"، قبل أن يدفع خصمه.

استنكر جيسوس رد فعل هالاند وقال له: "لا تلمسني"، ليرد المهاجم النرويجي: "ما الذي تتحدث عنه؟ ابتعد عني أيها الأحمق اللعين".

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وعلق بيب جوارديولا على سلوك هالاند بعد المباراة، قائلًا: "أعتقد أنها كانت عواطف وهذا كل شيء".