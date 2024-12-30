"هالاند أصبح أبًا".. جوارديولا يكشف "الخبر الكبير" عن طريق الخطأ!

ماذا فعل بيب؟

كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أن النرويجي إرلينج هالاند مهاجم الفريق، أصبح أبًا لأول مرة في الأيام القليلة الماضية.

أفصح جوارديولا عن الخبر بعد فوز فريقه 2-0 على ليستر سيتي أمس الأحد، حيث سجل هالاند هدفه الثاني فقط في 50 يومًا، بينما أنهى السيتي سلسلة النتائج السلبية، وحقق أول فوز خارج أرضه منذ 20 أكتوبر الماضي.

وسُئل جوارديولا عن هالاند بعد المباراة، فقال في تصريحات للقنوات الناقلة: "في بعض الأحيان يتم الحكم على إرلينج بشكل سيئ ولكنه جزء من كرة القدم، إنه متعب، لقد لعب الكثير من الدقائق".

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وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن المدرب الإسباني كشف الخبر الكبير عن طريق الخطأ: "لقد أصبح (إرلينج) أبًا لأول مرة في الأيام القليلة الماضية، الكثير من المشاعر وأيام قليلة مثيرة بالنسبة له".

وفي أكتوبر 2024، أعلن هالاند أن شريكته إيزابيل هاوجسينج يوهانسن تحمل "طفله الأول"، وذلك خلال الاحتفال بكونه الهداف التاريخي للنرويج بعد الفوز 3-0 على سلوفينيا، حيث التقاط صورة مع كرة المباراة تحت قميصه وإبهامه في فمه لإظهار أنه سيصبح أبًا قريبًا.

يُعتقد أن إيزابيل (20 عامًا)، وهي لاعبة كرة قدم أيضًا وتعمل بدوام جزئي في متجر للأزياء، التقت بهالاند في أكاديمية الشباب في براين بالنرويج، حيث لعب كلاهما.