هازارد يعاند ريال مدريد ويضرب موعدًا غريبًا لمناقشة مستقبله!

ريال مدريد يعمل جاهدًا للتخلص من هازارد في يناير.

يبحث نادي ريال مدريد الإسباني عن سبيل للتخلص من البلجيكي إيدين هازارد خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الحالي، رغم معارضة اللاعب للفكرة.

صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية أكدت أن ريال مدريد يحرص على التخلص من هازارد، حيث هناك قناعة لدى النادي بأن استمرار اللاعب لن يفيد أي طرف.

ويعد هازارد من بين أعلى اللاعبين أجرًا في ريال مدريد، حيث يحصل على راتب يتجاوز 14 مليون يورو في الموسم بعد احتساب الضرائب.

لكن التقرير أشار إلى أن هذه الخطوة مستبعدة في الشهر الحالي، حيث أكد أن هازارد قرر أن يجتمع مع مستشاريه في فبراير المقبل لوضع خطط لمستقبله القريب.

ويحتل هازارد المركز العشرين من حيث عدد دقائق اللعب مع ريال مدريد هذا الموسم، حيث شارك في 298 دقيقة فقط في كافة المسابقات.

ورغم استعداد ريال مدريد لبيع أو إعارة هازارد في يناير، إلا أن النادي يدرك أن هناك فرصة ضئيلة للقيام بذلك، في ظل عدم وجود اهتمام حقيقي بالتعاقد مع البلجيكي.