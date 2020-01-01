هازارد قريب من اللحاق بالكلاسيكو

بشرى سارة لزين الدين زيدان وجماهير ريال مدريد بشأن إيدين هازارد

يبدو أن قائمة ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة قد تشهد عودة إيدين هازارد بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة وعدم استعادة لياقته البدنية بعدها.

وامتدت فترة غياب هازارد عن ريال مدريد لنحو 3 أسابيع جاءت مباشرة بعد 6 أشهر من الابتعاد قطعها فقط مشاركته في بعض الدقائق بنهاية الدوري الإسباني وأمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

هازارد كان من المقرر عودته للمشاركة مرة أخرى في المباريات بصورة طبيعية في مواجهة بلد الوليد منذ أسبوعين، ولكن إصابة على مستوى الساق جددت معاناته مع الإصابات مرة أخرى.

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وحسب صحيفة ماركا الإسبانية والمقربة من ريال مدريد، فإن احتمالية مشاركة النجم البلجيكي في مباراة الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي برشلونة تتزايد بمرور الوقت.

وأضافت الصحيفة أن هازارد يعمل بشكل مكثف في الوقت الحالي مستغلًا فترة التوقف الدولي من أجل استعادة عافيته وجاهزيته للمشاركة في المباريات في أقرب وقت ممكن.

ووفقًا لماركا فإنه إذا سارت الأمور كما هو مخطط بشكل مسبق، فأن إيدين هازارد سيحصل على بعض الدقائق في مواجهة شاختار في أولى مباريات الفريق الملكي بدوري أبطال أوروبا.

أما الهدف الرئيسي بالنسبة لهم هو أن يكون جاهزًا لخوض مباراة الكلاسيكو، والتي سيخوضها ريال مدريد مساء السبت الرابع والعشرين من أكتوبر الجاري.

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يذكر أن ريال مدريد قد لعب مباراتين في الدوري الإسباني هذا الموسم ليتعادل في الأولى أمام ريال سوسييداد ويفوز بالثانية أمام ريال بيتيس، وتعد مواجهة بلد الوليد هي الأولى على ملعبه بعد مباراتين في الخارج.