طبيب بلجيكا عن هازارد: الإصابات الآن لا تقلق ولكن تكرارها يفعل

مسلسل لا يتوقف من الإصابات للبلجيكي

علق طبيب المنتخب البلجيكي على الإصابة الجديدة لنجم بلاده وريال مدريد إيدين هازارد ومدى تأثيرها على مشاركته في أمم أوروبا المقبلة.

وتعرض النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد لإصابة عضلية جديدة ستبعده عن ريال مدريد لعدة أسابيع.

وقال كريستوف ساس، طبيب المنتخب، مع "Nieuwsblad": "ننتظر المزيد من التفاصيل بخصوص حالته، الواضح أن الأمر يثير القلق".

وأضاف: "الإصابات في هذا الوقت من الموسم لا تثير القلق عادة، بل نعتبرها راحة قبل اليورو، ولكن حالة إيدين مختلفة".

وواصل الطبيب: "تعطيل جديد ويبدو أن الأمر أصبح مشكلة مزمنة تذهب دوماً في الاتجاه الخاطئ، أولاً الكاحل ثم العضلات، الأمر ليس ساراً".

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وأردف: "إيدين يمر بدائرة شرسة وليس من السهل الخروج منها، ما تعيشه عضلاته أمر مزعج، اللاعب يحتاج للركض والركل ولا يمكنه فعل ذلك أثناء التعافي والتأهيل".

وختم: "اللاعب الذي يحظى بصحة جيدة أمامه فرصة أفضل، كنا نفضل أن يلعب كل مباراة مع ريال مدريد قبل اليورو، ذلك سيكون الإعداد الأفضل للبطولة، الوضع ليس درامياً بعد ولكن يجب أن يغادر تلك السلسلة".

وقد يغيب هازارد عن مواجهات الدوري ضد ويسكا وخيتافي وفالنسيا وبلد الوليد، حيث أن التقارير الأولية تؤكد أنه سيبتعد عن الملاعب لنحو شهر على الأقل.