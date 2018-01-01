هازارد: أصبحت لاعب آخر بعد المونديال وأسعى للفوز بالأبطال

الجناح البلجيكي يتحدث عن خططه المستقبلية قبل موسم ونصف على نهاية عقده مع تشيلسي

عاد إدين هازارد جناح تشيلسي الإنجليزي، للحديث مرة أخرى عن مستقبله والأهداف التي يطمح لتحقيقها.

صاحب الـ27 عاما ينتهي عقده مع تشيلسي في 2020، ولم يبدي استعداده للتوقيع على عقد جديد حتى الآن.

وقال هازارد في تصريحات صحفية:"لم أفكر أبداً في نفسي، كل ما أسعى إليه هو مساعدة زملائي على أرض الملعب".

وأضاف:"مكاني يعتبر أقرب لصانع الألعاب، أحياناً يحالفني الحظ بتمرير الكرات لزملائي من أجل التسجيل".

أمجاد يا عرب أمجاد 🙌



🗓️ 2018 كان عامًا مميزًا ولن ندعه يمر هكذا بالتأكيد .. نحن في @GoalAR قمنا باختيار أفضل 25 لاعبًا عربيًا في العام المُنقضي.

سنستعرضهم معكم على مدار الأيام القادمة ⏳

تابعونا وشاركونا الاحتفاء بنجومنا 💫 والنقاش حول الاختيارات والجائزة👌#جول25 pic.twitter.com/EnjFou0x17 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 25, 2018

وتابع:"أريد الحفاظ على هذا الجزء من صفاتي في الملعب، وبشكل شخصي أشعر وأنني ذهبت لمستوى آخر بعد كأس العالم والحصول مع بلجيكا على المركز الثالث".

واستكمل:"بعد المونديال قالوا أنني واحداً من أفضل لاعبي العالم، الآن ألعب لواحد من أكبر أندية العالم، أحتاج تسجيل المزيد من الأهداف ولازال هدفي الأساسي هو الفوز بدوري أبطال أوروبا".

وتأتي تصريحات هازارد قبل مواجهة تشيلسي الهامة غداً ضد واتفورد، والتي يطمح خلالها للتعافي من خسارة السبت الماضي أمام ليستر سيتي.