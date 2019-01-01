هازارد: لم أتواصل مع ريال مدريد وأحب مواجهتي أمام البرازيل

إيدن هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي ينفي أن يكون قد تواصل مع ريال مدريد ويؤكد أن مباراة بلجيكا أمام البرازيل في كأس العالم الأخير هي الأفضل له.

فيسبوك تويتر علي رفعت

رفض النجم البلجيكي إيدن هازارد أن يتحدث حول مستقبله مع فريق تشيلسي ومدى قربه من ريال مدريد عقب انتشار العديد من الأنباء تفيد بوجود تواصل بين الطرفين.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بمعسكر منتخب بلاده وأكد خلالها أنه لم يحدث أي تواصل، كما أكد على رغبته فقط في التركيز مع المنتخب.

وقال هازارد: "أنا لست هنا للحديث عن ريال مدريد لدينا مباراة هامة ضد قبرص وأريد أن نكون في أفضل حالتنا، هذا هو الأمر الوحيد الذي أعمل عليه حاليًا".

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وأكمل عن أفضل مبارياته على الإطلاق وقال: "مواجهة البرازيل في كأس العالم الأخيرة كانت الأفضل فرديًا بالنسبة لي وجماعيًا أيضًا".

وأضاف: "بشكل مثالي نجحت في كل شيء أردت أن أفعله في تلك المباراة، رغم أننا لم نكن مرشحون على حساب البرازيل، لكننا عانيا وأحيانًا الحظ وقف بجوارنا".

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جدير بالذكر أن منتخب بلجيكا كان قد أنهى كأس العالم الأخيرة في المركز الثالث بالترتيب بعد الخروج على يد فرنسا من نصف النهائي والتغلب على إنجلترا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.