هاري ماجواير، من ألعاب القوى إلى أغلى مدافع في التاريخ!

مارس ألعاب القوى والرجبي من قبل، وها هو اليوم يُصبح أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم

ترك هاري ماجواير مدرسة سانت ماري الكاثوليكية في تشيسترفيلد، ديربيشاير منذ ما يقرب من 10 سنوات، لكنه لم ينس جذوره حيث اعتاد نجم دفاع إنجلترا ومانشستر يونايتد الجديد على العودة بانتظام لمدرسته القديمة ومنح القمصان والتصوير مع الأطفال الصغار.

وفي معرض زيارته في وقت سابق من العام الماضي، قالت مديرة المدرسة ماريا كين «لقد كانت زيارة رائعة، وأضاءت وجوه الأطفال. نحن فخورون للغاية به ونشعور بالامتنان لأنه معتاد دائمًا على زيارة المدرسة. هاري مثال يحتذى به».

تحصل بعض رفاق هاري، في المدرسة وأساتذته السابقين على إذن للسفر إلى روسيا العام الماضي، ومن فولجوجراد إلى نيجني نوفجورود وكالينينجراد وموسكو، تابعوا مسيرة إنجلترا إلى نصف نهائي المونديال للمرة الأولى منذ 1990.

بدا الشعور بالفخر والاعتزاز يسيطر على نفوس معلمو ماجواير السابقين،، الذين لم يتخيلوا أبدًا أنه بعد حوالي عقد من مغادرته المدرسة سيخوض نصف نهائي كأس العالم، والفضل الكبير يعود له بهدفه الافتتاحي في شباك السويد.

ظهرت موهبة ماجواير الدفاعية الكبيرة في صفوف شيفيلد يونايتد قبل أن ينضم إلى هال سيتي ويلمع معه في البريميرليج، ومنه كانت الفرصة مواتية للانتقال إلى ليستر سيتي، حيث كان اللاعب الوحيد الذي لم يفوت أي لحظة في موسم 2017/2018.

ونجح مانشستر يونايتد في الإعلان عن ضم ماجواير نظير 80 مليون جنيه إسترليني، ليصبح أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم.

وبالعودة إلى ذكرياته السابقة في سانت ماري، كان ماجواير رياضيًا نموذجيًا من جميع النواحي، ويقول مارتن ماكي، رئيس شركة بي إي «لقد كان عداءًا جيدًا في سباقات الـ800 متر، ورمي القرص والرجبي».

ولعب شون مكانيين إلى جانب ماجواير في مدرسته في سباقات الـ800 متر، ويقول عنه «كان مذهلا. لم يكن أحد يستطيع الاقتراب منه!».

طول قامة ماجواير ساعده في مونديال روسيا الذي تألق فيه على كسب المواجهات الهوائية، حيث يعد ثاني أكثر اللاعبين فوزًا بالثنائيات الهوائية خلف مهاجم روسيا أرتيم دزيوبا.

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