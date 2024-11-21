هاري كين يطالب الدوري الإنجليزي بتقليد البوندسليجا.. وهذا رد أندية البريمييرليج!

تصريحات رنانة من نجم الكرة الإنجليزية

دعا هاري كين، الذي يخوض حاليا موسمه الثاني في بايرن ميونخ، الدوري الإنجليزي الممتاز إلى إعادة نظام العطلة الشتوية التي تمت إزالتها من جدولة المسابقة، لتكون مثل الدوري الألماني.

ويشهد الدوري الألماني توقفًا مؤقتًا في الفترة من 23 ديسمبر 2024 إلى 10 يناير 2025، وهو ما يعتقد المهاجم الإنجليزي المميز أنه أمر بالغ الأهمية للصحة البدنية والعقلية للاعبين.

وقال كين: "سيكون من الرائع بالنسبة لهم (الدوري الإنجليزي الممتاز) أن يحصلوا على العطلة الشتوية، لقد أمضيت هذا لمدة عامين تقريبًا، وأعتقد أن الأمر يسير بشكل جيد مع اللاعبين".

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وأردف: "الجداول الزمنية الحالية في إنجلترا صعبة، وفي تجربتي الحقيقية الأولى لقضاء عطلة شتوية أطول العام الماضي، شعرت أنها ساعدتني حقًا على التعافي في فترة صعبة".

صحيفة "ديلي ميل" أشارت إلى أن بعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز رفضت تعليقاته ووصفتها بأنها متناقضة، مسلطين الضوء على أن كين انتقد اللاعبين الإنجليزي سابقًا بسبب انسحابهم من الواجب الوطني خلال آخر توقف دولي، لكنه تحدث الآن عن فوائد إجازته الممتدة في ألمانيا!.

وأشار المصدر ذاته نقلًا عن مسؤولي الدوري الإنجليزي إلى أن أندية الدوري الألماني تواجه عددًا أقل من مباريات الدوري بسبب العدد الأقل من الفرق في المنافسة ولديها جداول زمنية أقل ازدحامًا، مما يسهل استيعاب العطلة الشتوية.

الواقع أن كين في حالة رائعة، حيث سجل 17 هدفًا في 16 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم مع بايرن، وسيعود إلى الملاعب لمواجهة أوجسبورج في الدوري الألماني بهدف مواصلة سجله التهديفي الغزير.