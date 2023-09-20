هاري كين .. "ملك" الأدوار المركبة الذي وجد ضالته في بايرن ميونخ

النجم الإنجليزي قدم أداءً مميزًا للغاية في فوز بايرن ميونخ على مانشستر يونايتد في الجولة الافتتاحية من دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ربما لم يسجل الإنجليزي هاري كين سوى هدف واحد في فوز فريقه، بايرن ميونخ الألماني، العريض على مانشستر يونايتد الإنجليزي بنتيجة 4-3 في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024، إلا أن قائد "الأسود الثلاثة" كان أحد مهندسي هذا الفوز.

بايرن ميونخ أتم بنجاح مهمته الأولى في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بتحقيق الفوز على مانشستر يونايتد، رغم محاولة "الشياطين الحمر" لقلب النتيجة بفضل هدفي كاسيميرو المتأخرين في المباراة التي أقيمت على ملعب "أليانز أرينا".

اللقاء كان مرتقبًا بالأخص بالنسبة إلى هاري كين، صحيح أن المواجهة بين مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ واحدة من المواجهات الكلاسيكية في كرة القدم الأوروبية، لكن انتقال كين من توتنهام إلى النادي البافاري جاء ليجعلها أكثر إثارة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي الحقيقة، فإن مانشستر يونايتد لطالما حاول إغراء كين بالانتقال إلى "أولد ترافورد" لكن قائد منتخب إنجلترا، وفي صدمة حقيقية للجميع، فضل الانتقال إلى "أليانز أرينا".

يصنع أكثر مما يسجل!

تخيل أن مهاجمًا بقيمة هاري كين لمس الكرة في 35 مناسبة فقط خلال مواجهة كبرى مثل تلك التي كانت أمام مانشستر يونايتد مساء الأربعاء.

النجم الإنجليزي مرر 28 تمريرة، من بينها 20 تمريرة صحيحة بنسبة دقة 71% جاءت جميعها في نصف ملعب "الشياطين الحمر".

المميز أيضًا أن كين قدم أربع تمريرات مفتاحية، وفي المقابل سدد الكرة 4 مرات فقط، من بينها مرتين على المرمى جاء من واحدة فيهما هدف من ركلة جزاء، وتسديدتين تصدى لهما دفاع مانشستر يونايتد.

بايرن ميونخ وجد ضالته

من الواضح أن بايرن ميونخ وجد بالفعل ضالته الهجومية في هاري كين، القادر على تأدية أدوار مركبة خلال المباريات، حيث لا يكتفي الإنجليزي بالتسجيل أبدًا.

قدرات هاري كين على صناعة اللعب والاحتفاظ بالكرة ونقل الهجمة إلى الأمام كانت واضحة مع توتنهام أيضًا، ويبدو أنه بالفعل وجد هو الآخر نفسه في "أليانز أرينا" ليكتب لنفسه تاريخًا تأخر كثيرًا في البدء به.