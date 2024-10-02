ماذا قدم هاري كين ضد أستون فيلا؟

ظهر النجم الإنجليزي هاري كين بوجه باهت، في خسارة فريقه بايرن ميونخ الألماني ضد أستون فيلا الإنجليزي، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وخسر بايرن ميونخ بهدف دون رد، على يد مضيفه أستون فيلا، باللقاء الذي شهد حضور هاري كين على الورق فقط، ولكنه كان بمثابة الغائب على أرضية الملعب!

وواصل النجم الإنجليزي إحباطه لجماهير فريقه، بعد أن ظهر بوجه باهت في المباريات الصعبة للفريق البافاري، حيث لم يُساعده على الخروج حتى بنقطة التعادل من تلك المواجهة الصعبة!

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مارتينيز منعه مرة واحدة وصب غضبه على زميله

تألق الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز حارس أستون فيلا أمام هاري كين، بعدما قام الأخير بلعب كرة رأسية خطيرة، ولكن الحارس تألق وتصدى لها ببراعة، إذ قدم الأول مباراة أكثر من رائعة بشكل عام ونجح في كافة الاختبارات.

وصب كين غضبه على زميله سيرجي جنابري بالدقيقة 29 من زمن المباراة، بعد أن رفض الأخير تمرير الكرة له لتسجيلها، ليُهدرها بشكل غريب.

وقام كين بتوجيه اللوم على زميله جنابري الذي قام بالاعتذار له، لعدم تمرير الكرة، وإهدار فرصة تسجيل هدف التقدم للفريق البافاري.

أرقام مُحبطة وتسديدة واحدة فقط!

لم يقدم كين المستوى المنتظر منه، حيث حصل على تقييم 7.2 من شبكة سوفا سكور، وسدد الكرة مرة واحدة فقط على المرمى طوال الـ90 دقيقة، بينما سدد أخرى تصدى لها دفاع أستون فيلا ببراعة.

مرر هاري الكرة 19 مرة منها 15 صحيحة بدقة 79%، وقدم تمريرتين مفتاحيتين، وحصل على خطأ وارتكب 2، ووقع في التسلل مرة واحدة.

إجماليًا مستوى كين كان متواضعًا ضد أستون فيلا، ولم يقم بدوره على أكمل وجه، وفي نفس الوقت لم يُساعده زملاءه بالفريق.