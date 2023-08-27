هاري كين: انتقالي إلى بايرن ميونخ؟ أكرر تجربة بيكهام مع ريال مدريد!

هاري كين يوضح السبب الذي دفعه إلى الانتقال إلى بايرن ميونخ..

قارن الإنجليزي هاري كين نجم نادي بايرن ميونخ الألماني نفسه بأسطورة إنجلترا ديفيد بيكهام، وذلك عند توضيح سبب قراره بالرحيل عن توتنهام واتخاذ خطوة جديدة في مسيرته مع بطل الدوري الألماني.

كين أجرى مقابلة مطولة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، أكد خلالها أن انتقال بيكهام إلى ريال مدريد الإسباني أثر بشكل كبير في قراره بالرحيل عن توتنهام صوب بايرن ميونخ.

وقال كين في تصريحاته: "ربما تكون رحلتي مع بايرن ميونخ مصدر إلهام للاعبين الشباب في إنجلترا للقيام بالشيء نفسه واتخاذ هذه الخطوة".

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وأضاف: "أتذكر انتقال ديفيد بيكهام من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد، كنت طفلًا وقلت لنفسي: يا لها من تجربة مذهلة، ربما كنت أتطلع إلى بيكهام، كنت أرغب دائمًا في تجربة دوري مختلف وأجواء مختلفة، حتى الآن كل شيء يسير على ما يرام داخل وخارج الملعب".

وتابع: "أعجبت بما قدمه روبرت ليفاندوفسكي عندما كان لاعبًا شابًا، لقد سلك طريقًا رائعًا وسجل أرقامًا قياسية مذهلة، أريد الوصول إلى مستواه وربما أفضل".

واختتم هاري كين: "شعرت أن الوقت قد حان لاتخاذ الخطوة التالية في مسيرته، أردت هذه التجربة للقتال من أجل الألقاب، من أجل دوري أبطال أوروبا، اللعب لفريق كبير مثل بايرن ميونخ يمثل تحديًا لا يصدق، بايرن هو النادي المثالي بالنسبة لي".