"هاجموا العمري فتلقوا العقاب" .. صديق نجم النصر يكشف حقيقة إهانة الجماهير

صديق نجم النصر أثار الجدل خلال الساعات الماضية

SHAHID

أثار عبد الإله العمري مدافع نادي النصر الجدل بعد تغييره في مباراة فريقه أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي، في ملحق بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد تغييره، لتُهاجمه الجماهير ويتدخل صديقه ليدافع عنه!

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وخرج أيمن أبو راشد صديق العمري ليوجه رسالة قوية إلى جمهور النصر، حيث قال: "اللاعب الذي يخدم ناديك واجب تدعمه وأنت ساكت، تصفر هالصافرات بعدين تقول ليس مستواه كد؟ ما تخافون الله أنتم؟".

وتابع: "عبد الإله مشروع مدافع ممتاز، وقبل سنتين كنتم تقولون عنه أفضل مدافع سعودي، والآن أصبح سيء! اللي صار منكم عيب ادعموه وأنتم ساكتين".

وأبدت جماهير النصر غضبها من هجوم صديق العمري ضدها خلال بعد ما حدث في مباراة العالمي أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي، في دوري أبطال آسيا.

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ونشر بعدها أيمن أبو راشد عبر حسابه توضيحًا لجمهور النصر، حيث قال: "جمهور العالمي الغاليين صدقًا لم أقصد الإهانة لأي شخص من الجمهور وأقدم اعتذاري لجمهور العالمي على ما بدر مني من كلمات ولكن لحظة غضب خانني التعبير فيها".

SHAHID