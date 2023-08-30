نيوم تطلق النسخة الثانية من برنامج "شُهُب" لتأهيل نجوم مستقبل الكرة السعودية

التسجيل بالبرنامج في محطتي تبوك وجدة متاح حالياً أمام البنين والبنات من السعوديين الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عامًا

أعلنت نيوم، الشريك العالمي لبطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن إطلاق النسخة الثانية من برنامج "شُهُب" المجتمعي، الذي يهدف إلى تطوير مهارات الجيل المقبل من المواهب السعودية في رياضة كرة القدم، وذلك من خلال برامج تدريبية احترافية عالية المستوى يشرف عليها خبراء مختصون من الاتحاد السعودي لكرة القدم.

واستمراراً للنجاح الذي حققته النسخة الافتتاحية العام الماضي، ينظم برنامج "شُهُب" في نسخته الثانية أربع فعاليات في مدن تبوك وجدة والدمام والرياض خلال الفترة من سبتمبر 2023 حتى مارس 2024، لمساعدة أصحاب المواهب الواعدة من البنين والبنات على تطوير مهاراتهم الكروية، حيث من المتوقع أن يستقبل البرنامج أكثر من 3500 موهوب من جميع أنحاء المملكة.

وسيوفر البرنامج، الذي تنطلق أولى محطات نسخته الثانية في جامعة فهد بن سلطان في تبوك خلال الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر المقبل، تدريباً عالي المستوى من قبل متخصصين من الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF)، بالإضافة إلى استخدام تقنيات متخصصة لقياس أداء الموهوبين وقدراتهم في كرة القدم، ومدى دقة التسديد والتمرير لديهم وسرعة التفاعل، وذلك من أجل تطوير مهاراتهم الكروية، كما ستقام في الوقت نفسه مباريات ودية لإتاحة الفرصة للمشاركين لتنفيذ ما تعلموه على أرض الواقع.

وقالت جان باترسون، رئيسة قطاع الرياضة في نيوم: "يعكس برنامج (شُهُب) التزام نيوم بتوفير البيئة المناسبة للمساهمة في تنشئة الجيل القادم من المواهب الرياضية في جميع أنحاء السعودية، عبر إتاحة الفرصة لهم لتطوير مهاراتهم في رياضة كرة القدم"، مضيفةً: "لن يقتصر دور البرنامج على مساعدة هؤلاء المتدربين على النمو الفردي فحسب، بل سيسهم أيضاً في نمو الرياضة المجتمعية في جميع أنحاء المملكة".

ويعد البرنامج جزءاً من شراكة نيوم مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التي تهدف إلى دفع عجلة التميز في مجال كرة القدم، من خلال المساهمة في تطوير المواهب، وإلهام الجيل المقبل من الرياضيين، وإنشاء مركز للتميز الرياضي.

الجدير بالذكر أن التسجيل بالبرنامج في محطتي تبوك وجدة متاح حالياً أمام البنين والبنات من السعوديين الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عامًا، من خلال الرابط التالي: https://shuhubcommunityprogram.com، فيما سيكون التسجيل متاحاً في مدينتي الرياض والدمام في وقت لاحق.

حول نيوم:

نيوم هي انطلاقة واثقة لتقدم البشرية وتجسيد لرؤية تُمثّل ما سيبدو عليه المستقبل الجديد. تقع في شمال غربي المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر حيث تبنى من الصفر لتكون حاضرةً تنبض بالحياة ومكاناً تُحدِّد فيه ريادة الأعمال مسار هذا المستقبل الجديد. ستكون نيوم مقصداً عالمياً وموطناً لأصحاب الطموح الذين يسعون للمساهمة في بناء نموذج جديد لمعيشة استثنائية وإنشاء أعمال مزدهرة حيث سيتجلى الإبداع فيها في مجال الحفاظ على البيئة.

وستشكّل نيوم موطناً استثنائياً للعيش والعمل وستضم عدداً من المدن والموانئ والمناطق التجارية ومراكز البحوث والمرافق الرياضية والترفيهية والوجهات السياحية.

وبوصفها مركزاً للابتكار، ستستقطب نيوم روّاد وقادة الأعمال والشركات من جميع أنحاء العالم للبحث في التقنيات والمشاريع الجديدة واحتضانها وتسويقها بأساليب مبتكرة. وسيجسّد سكان نيوم قيماً تمثل روح الجماعة، كما سيعتمدون ثقافة تتبنى الاستكشاف والمغامرة والتنوع.

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