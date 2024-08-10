من أجل موسى التعمري .. نيوم يصارع 4 أندية سعودية وأوروبية بعرض لا يقاوم!

الصراع على أشده لحسم صفقة جوهرة الأردن..

أصبح الدولي الأردني موسى التعمري، جناح فريق الكرة بنادي مونبلييه، محل سباق سعودي أوروبي، من أجل التعاقد معه خلال موسم الميركاتو الصيفي، في ظل تبقي موسمين في عقده مع ناديه الفرنسي.

التعمري الذي قاد منتخب بلاده لتحقيق إنجاز تاريخي في النسخة الماضية من بطولة كأس آسيا، أصبح محور صراع 5 أندية، بين دوري روشن السعودي، ودوري يلو للدرجة الأولى، فضلًا عن أندية أوروبية ترغب في الاستفادة من خدماته.

وذكر الإعلامي الرياضي نبيل جليط، عبر منصة (إكس)، أن نادي نيوم قرر تقديم عرض مالي يقدر بمبلغ 6 ملايين يورو، من أجل التعاقد مع موسى التعمري، وسط اهتمام أيضًا من ناديي النصر والشباب، وكذلك ناديي شتوتجارت الألماني وليستر سيتي الإنجليزي، الذين يفكران في النجم الأردني.

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ويسعى نيوم لإقناع موسى التعمري، بخطوة الانتقال إلى مشروع الفريق الذي يخطط لعدم البقاء سوى موسم واحد في دوري الدرجة الأولى، ويطمح للتأهل سريعًا إلى دوري المحترفين، وذلك بعدما أبرم النادي عددًا من التعاقدات البارزة في الميركاتو الصيفي، أبرزها سلمان الفرج، قائد الهلال، وثنائي الاتحاد، رومارينيو وأحمد حجازي.

ولعب موسى التعمري، الذي يبلغ من العمر 27 عامًا، 27 مباراة رسمية بقميص مونبلييه في الدوري الفرنسي، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة، فيما قاد منتخب الأردن للتأهل إلى نهائي كأس آسيا (قطر 2023)، التي أقيمت في يناير الماضي، لأول مرة في تاريخ النشامى، كما تأهل مع منتخب بلاده إلى المرحلة الثالثة، والحاسمة، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.