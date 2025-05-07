نيوم تطلق مبادرة "أبطال التقدم" بدعم من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتطوير المواهب الكروية والاحتفاء بالرياضيين المتميّزين

تجربة فريدة من نوعها

نيوم، المملكة العربية السعودية، 7 مايو 2025 – في خطوة رائدة لدعم كرة القدم الآسيوية، أطلقت نيوم – الشريك الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) مبادرة "أبطال التقدم"، التي تهدف الى تمكين المواهب الرياضية وتسليط الضوء على قصص النجاح الملهمة والمشاريع المبتكرة التي تعزز تطور اللعبة في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وآسيا.

وتُعدّ هذه المبادرة التي تحظى بدعم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، منصة مهمة لتطوير الطاقات والمواهب الرياضية وانتقالها من مرحلة الهواية إلى الاحتراف، مع توفير الفرصة للمشاركة في بطولات الاتحاد الآسيوي. كما تتوافق هذه الشراكة مع رؤية نيوم الرامية الى الارتقاء بكرة القدم وجعلها جزءًا من أسلوب الحياة النشط، وصولا الى تحويل نيوم الى وجهة عالمية للرياضة.

تشتمل المبادرة على مجموعة من المسارات، من بينها دعوة مؤسسات كرة القدم لترشيح "الأبطال المجهولين" الذين أسهموا في احداث أثر ايجابي في عالم الرياضية. وستعمل المبادرة على تكريم هؤلاء الأفراد، اضافةً إلى دعم المشاريع التي تُعزز المشاركة المجتمعية وتبتكر حلولاً لتطوير كرة القدم، وترسّخ مبادئ التنوع والشمول في الرياضة. ومن خلال ابراز هذه الجهود الاستثنائية، تسعى المبادرة إلى إلهام الجيل القادم للمشاركة الفاعلة في كرة القدم، سواء داخل الملعب أو خارجه، في جميع أرجاء آسيا.

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يبدأ استقبال الترشيحات لمبادرة "أبطال التقدم" اعتبارًا من 30 يونيو 2025، ويمكن للأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، أو المشاريع ذات التأثير الملحوظ في تطوير كرة القدم، التقديم من شتى أنحاء السعودية والشرق الأوسط وآسيا. وتشمل قائمة المرشحين كل من أسهم في الارتقاء باللعبة، سواء من خلال التدريب، أو تطوير البنية التحتية، أو ايجاد فرص رياضية جديدة.

وبعد اغلاق باب الترشيحات، ستتولى لجنة تحكيم تضم خبراء من نيوم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم مراجعة الطلبات واختيار ستة فائزين استنادا الى معايير محددة. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء الفائزين بالمبادرة يوم 9 سبتمبر 2025، إذ سيتم تكريمهم على جهودهم ويدعون لحضور دوري أبطال آسيا للنخبة مطلع موسم 2025/2026،حيث سيلتقون بأعضاء بارزين من مجتمع كرة القدم في السعودية، كما ستنشر قصص نجاحهم عبر قنوات الشراكة المختارة، بهدف نشر الوعي وتشجيع التغيير الإيجابي في كرة القدم الآسيوية.

تعكس هذه الشراكة التزام نيوم العميق بدعم كرة القدم بوصفها محركاً للتغيير الإيجابي في المجتمعات. اذ لا تكتفي المبادرة بتكريم المواهب فحسب، بل تسعى أيضًا إلى إلهام الأجيال المقبلة وترسيخ ثقافة رياضية مستدامة، تربط بين شغف اللعب وأسلوب الحياة النشط.

المواعيد الهامة:

موعد تقديم الترشيحات: 30 يونيو 2025

اعلان الفائزين: 9 سبتمبر 2025

لمزيد من المعلومات حول الترشح لمبادرة "أبطال التقدم"، يرجى زيارة الموقع التالي: www.championsofprogress.com