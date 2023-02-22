نيوكاسل يلغي "موكب الخسارة" والسبب تذكير آلان شيرر بالعار القديم!

نيوكاسل يونايتد قرر إلغاء موكب الاحتفال في حالة خسارة نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين أمام مانشستر يونايتد..

قرر نادي نيوكاسل يونايتد إلغاء موكب الاحتفالات في حافلة مكشوفة، إذا فشل الفريق في الفوز في نهائي الرابطة الإنجليزية للمحترفين أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل.

لكن في مقابل ذلك، فإنه إذا نجح إيدي هاو وفريقه في إنهاء انتظار النادي الذي دام 54 عامًا للحصول على الألقاب بالفوز بكأس الرابطة الإنجليزية، سيتم تنظيم الاحتفال بصورة طبيعية يوم الثلاثاء.

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أكدت أن إدارة نيوكاسل قررت إلغاء الاحتفال في حالة الخسارة، حيث كان ذلك التقليد متبعًا في السنوات الماضية، واستقبل عشرات الآلاف من المشجعين لاعبي الفريق رغم عودتهم دون تحقيق ألقاب.

حدث ذلك في عام 1974 بعد خسارة نهائي كأس إنجلترا أمام ليفربول، ومرة أخرى في عامي 1998 و1999 بعد خسارة نهائي نفس المسابقة أمام آرسنال ومانشستر يونايتد على الترتيب.

ويبدو أن السبب في إلغاء موكب الاحتفال رغم الخسارة كان تصريحات آلان شيرر أسطورة نيوكاسل يونايتد، الذي وصف الأمر بالغبي.

وقال شيرر في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية: "هل يتعين علينا حقًا القيام باستعراض في اليوم التالي؟ علينا أن نلغي ذلك، ليس لدينا كأس للتباهي به، إن تنظيم موكب بعد الخسارة مرتين في نهائيات الكأس كان غباءً".