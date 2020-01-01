نيوكاسل يقترب.. استثمار السعودية يشعل الصراع على كوتينيو

بعد استحواذ الأمير محمد بن سلمان وصندوق الاستثمار السعودي على نيوكاسل.. هل ينضم كوتينيو؟

كشفت بعض التقارير الصحفية أن نيوكاسل يونايتد من الممكن أن يكون الوجهة المقبلة لصانع الألعاب الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو.

وكان كوتينيو قد انتقل إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك قادمًا من برشلونة بعد تجربة لم يحقق فيها المنتظر.

وقدم كوتينيو أداء مميزًا مع بايرن ميونخ خلال ما تم إجراؤه من الموسم الحالي، ليستعيد جزءًا من مستواه المعهود في ليفربول.

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وحول ذلك، كشفت العديد من المصادر الإنجليزية أن استثمار صندوق الاستثمار السعودي والأمير محمد بن سلمان قد يلعب دورًا في تقرير مصير كوتينيو.

وبناء على ذلك، سيكون نيوكاسل حاضرًا بقوة في المفاوضات التي تجري من أجل التعاقد مع اللاعب البرازيلي والذي يبدو مستقبله مجهولًا حتى الآن.

ولكن حسب ما يقال من مصادر مقربة منه فإنه يود العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل خوض تجربة جديدة في حال تعذر استمراره مع برشلونة.

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يذكر أن نيوكاسل يونايتد يستعد لدخول سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بوجه مغاير عن ذلك الذي اعتاد الظهور به في المواسم الأخيرة، وذلك بعد اقتحام عالم الاستثمار.