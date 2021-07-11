نيمار يكشف عن تفاصيل حديثه مع ميسي بعد نهائي كوبا أمريكا

البرازيلي نيمار دا سيلفا يكشف عن تفاصيل حديثه مع ليونيل ميسي بعد انتهاء لقاء نهائي كوبا أمريكا.

كشف نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل عن تفاصيل عناقه لليونيل ميسي عقب لقاء نهائي كوبا أمريكا.

جاء هذا في كلمات نشرها نيمار عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام"، قبل قليل.

وكتب نيمار: "الخسارة مؤلمة بالنسبة لي، هي تعد من الأمور التي لم أتعلم كيف أتعايش معها بعد".

بعد تحقيق بطولة مع الأرجنتين .. هل أصبح ميسي الأفضل في التاريخ؟

وأضاف: "بالأمس بعد الخسارة ذهبت لأمنح عناقًا للأكبر والأفضل في التاريخ الذي رأيته يلمس الكرة".

وأردف: "أخي وصديقي ليونيل ميسي، كنت حزينًا وشتمته وقلت له لقد فزت، أنا حزين حقًا للخسارة لكن ذلك الرجل مذل".

وأكمل: "أحمل الكثير من الاحترام له ولما قدمه لكرة القدم وقدمه لي شخصيًا، أنا أكره الخسارة لكن استمتع بلقبت، كرة القدم كانت تنتظر تلك اللحظة كثيرًا، مبروك يا أخي".

جدير بالذكر أن ميسي كان هداف البطولة برصيد أربعة أهداف، بالرغم من عدم تسجيله في مواجهة البرازيل باللقاء النهائي.