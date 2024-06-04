نيمار يكشف عن دوره في إنجازات الهلال رغم الإصابة .. ويؤكد: كريستيانو رونالدو مثال لهذا الأمر!

ماذا قال نيمار بعد موسمه الأول في السعودية؟

كشف الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح نادي الهلال السعودي، عن دوره في "إنجازات" الفريق الأول لكرة القدم، في موسم 2023-2024، رغم الإصابة الطويلة.

نيمار انضم إلى الهلال في صيف 2023، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ إلا أنه لعب 5 مباريات فقط مع الزعيم، قبل أن يتعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، غاب على إثرها عن باقي منافسات الموسم.

وعلى الرغم من غياب الساحر البرازيلي.. توّج الفريق الهلالي، بالثلاثية المحلية التاريخية "دوري روشن للمحترفين، السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين".

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وعن ذلك يقول نيمار في تصريحات لـ"BandSports": "للأسف.. لم أتمكن من خدمة الهلال كما كنت أريد"؛ مشددًا في نفس الوقت، على أنه حاول أن يعوض ذلك، من خلال تحفيز زملائه في الفريق الأول لكرة القدم.

وأشاد الساحر البرازيلي، بتجربته في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أنها دولة تنمو باستمرار في كافة المجالات، بالإضافة إلى أنه يعيش في مدينة رائعة للغاية.

وعلى جانب آخر.. تغزل نيمار جونيور، في الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، معتبرًا إياه مثالًا على "الرغبة" في كرة القدم.

وأوضح نيمار، أن المستوى الذي يقدّمه رونالدو، رغم وصوله إلى سن الـ39؛ هو تأكيد على أن كرة القدم "لا تعترف بالعمر أبدًا"، ولكن بالرغبة في النجاح.

واختتم نجم الهلال تصريحاته؛ بالقول: "من الممكن أن يعتزل اللاعب في عمر الـ30 أو الـ32، وآخرون قد يواصلون المسيرة حتى سن الـ42، ورونالدو مثال على ذلك".