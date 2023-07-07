المشاكل بدأت مجدداً .. نيمار يغيب عن بداية موسم باريس سان جيرمان

البرازيلي يواصل المتاعب

تحدثت تقارير في فرنسا عن أزمة جديدة محتملة بين باريس سان جيرمان ونجمه البرازيلي نيمار قبل انطلاق الموسم الجديد.

اللاعب الذي غاب لفترات طويلة بنهاية الموسم المنصرم بسبب الإصابة كان يفترض أن يعود الأسبوع الماضي إلى العاصمة الفرنسية ليبدأ عمليات التأهيل.

وقالت "ليكيب" إن البرازيلي لم يعد كما كان مقرراً إلى باريس من أجل بداية تحضيرات الموسم الجديد المخصصة له بسبب عمليته الجراحية في الكاحل مارس الماضي.

وذكر التقرير أن اللاعب حصل على إذن خاص من ناديه للاستمرار في البرازيل من أجل حل مشكلته مع القضاء في بلاده بسبب أزمة بناء بحيرة صناعية بمنزله، والتي كادت تتسبب بالقبض على والده. اقرأ المزيد من التفاصيل هنا.

وأوضح التقرير أن اللاعب يخضع للتدريبات في بلاده وتم وضع نظامًا خاصًا له من أجل الحفاظ على لياقته البدنية، ولكن يتوقع حضوره قبل العاشر من يوليو، موعد بداية المعسكر الرسمي للفريق تحت قيادة المدرب الجديد لويس إنريكي.