نيمار يعترف: أنا السبب في إصابتي

نجم باريس سان جيرمان نيمار يعترف أن سلوكياته في الملعب هي السبب في إصابته الأخيرة أمام ستراسبورج

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال النجم البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان إن سلوكياته داخل الملعب وبالكرة هي السبب الأول في إصابته الأخيرة.

وكان نيمار قد تعرض للإصابة في فبراير الماضي أثناء المواجهة بين باريس سان جيرمان وستراسبورج في الدوري الفرنسي.

وتسببت الإصابة في إبعاد نيمار عن الملاعب منذ منتصف فبراير وحتى الآن، لتنهي موسمه سريعًا وتؤثر بشكل سلبي على باريس سان جيرمان.

وبخصوص ذلك، قال نيمار إن سلوكياته التي ينتهجها والكرة بين قدميه تعد سببًا رئيسيًا في تعرضه لهذه الإصابة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ أبريل ٢٠١٩

وأضاف: "لم أكن أدعي السقوط، لقد كنت أتعرض للعرقلة ومن ثم أستمر في محاولات المراوغة ومن ثم أتعرض للعرقلة مرة أخرى"

وتابع: "كانت مباراة ستراسبورج عنيفة بشكل كبير على المستوى البدني، ولكنني لم أستسلم وواصلت الركض بالكرة حتى تعرضت لهذه الإصابة"

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يذكر أن نيمار كان قد تعرض لإصابة مشابهة في نفس التوقيت خلال العام الماضي أبعدته أيضًا حتى نهاية الموسم وأثرت على مستواه في كأس العالم.